Il cratere sismico torna a tremare: scossa di magnitudo 3.1 nella notte, epicentro a Ussita

USSITA - Torna a tremare il cratere sisimico del 2016, nella zona dei Sibillini. Una scossa di terremoto di Magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv a pochi chilometri da Ussita e Visso, in provincia di Macerata. La scossa è avvenuta alle ore 1.41 ed ha avuto origine a una profondità di 9 km. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma per fortuna non sono stati segnalati danni a persone o cose. Una replica più leggera (1.3) è stata registrata alle 5.13, mentre alle 6.04 si è verificata una scossa di Magnitudo 1.4 con epicentro a Muccia.

Scossa anche in mare

Ingv ha anche registrato l'ennesima scossa dello sciame in mare Adriatico, con epicentro pochi km al largo di Fano e Senigallia. La scossa, di Magnitudo 1.5 è stata registrata alle 6.42.