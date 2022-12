PESARO - Nessun allarme speciale ma monitoraggio che continua perchè come accade ormai quasi tutti i giorni lo sciame sismico prosegue. Ed anche in nottata per poi proseguire in prima mattinata le scosse di terremoto non sono mancate sempre in mare e lungo la costa marchigiana nel tratto della provincia pesarese. La più forte di queste quella registrata alle 6.43 di magnitudo 2.4.