Appello di Cioppettini del Siulp: «Il palazzo della questura è inadeguato, urgente una nuova sede per la polizia»

MACERATA - La realizzazione della nuova struttura per ospitare la Questura di Macerata è una priorità assoluta. A lanciare il messaggio è stato Damiano Cioppettini, riconfermato all’unanimità segretario generale provinciale del Siulp, Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia, di Macerata, all’apertura del nono congresso che si è tenuto ieri mattina all’aula verde di Abbadia di Fiastra di Tolentino.



«Chiediamo la realizzazione della nuova Questura – ha detto Cioppettini – negli anni abbiamo visto la creazione di diverse caserme. Della nuova Questura di Macerata, invece, non si sa nulla. Sembra che per noi sia tutto più complicato. Lanciamo il messaggio affinché le istituzioni si impegnino tantissimo per la realizzazione di questo nuovo edificio perché il palazzo dove siamo ora è un edificio del 1500, completamente incompatibile alle esigenze di una Polizia moderna. La cittadinanza per arrivare nella sede deve lasciare l’auto a distanza, deve fare lunghi tragitti e poi noi siamo in spazi pensati per esigenze di cinque o sei secoli fa. E’ un edificio che ha dei vincoli architettonici, così non possono essere fatte modifiche. Ciò impedisce la costruzione di una camera di sicurezza. Abbiamo così una fortissima necessità di un nuovo edificio e non sappiamo perché non si riesce a realizzarlo. Era stato individuato anche il luogo dove edificarlo, alle Casermette, con un protocollo firmato dall’ex ministro Gentiloni. E nonostante abbiamo sottoscritto quel documento sembra che non si faccia più nulla. Sembra che stiano cercando una nuova area, ma se si continua di questo passo ci vorranno altri venti anni. Ringrazio questore e prefetto per come stanno seguendo la vicenda, nonché il sindaco di Macerata».

Oltre alla richiesta della nuova Questura, Cioppettini nella sua relazione ha affrontato anche diversi temi. La diminuzione della dotazione organica, gli stipendi con il blocco dei contratti, la mole di lavoro a Civitanova. «E’ importante, inoltre, la maggiore collaborazione tra le forze dell’ordine e ormai considero gli agenti di Polizia locale fondamentali nel rilevamento degli incidenti nell’ambito urbano dato che nell’ultimo periodo abbiamo avuto una grande difficoltà a riguardo». Al congresso ha partecipato il Prefetto di Macerata, Flavio Ferdani. «Ho visitato – ha spiegato – il palazzo della Questura, gli uffici e ho visto che non è una situazione adeguata quindi ho cercato di capire cosa potessi fare ricollegandomi a quel protocollo firmato. Quando incontrai Legnini e rappresentai la situazione della Prefettura mi sono preso la libertà di rappresentare anche la questione della Questura. Per il presente ha portato così che tutta la struttura è stata finanziata. Ci sarà una accelerazione. Ovviamente bisogna lavorare sul futuro».



Vincenzo Trombadore, questore di Macerata, ha aggiunto: «La strategia vincente è lavorare tutti insieme». Anche il presidente della provincia Sandro Parcaroli ha spiegato che è importante l’unione delle forze per una città più sicura. «Ci sono dei finanziamenti per ristrutturare il palazzo dove è la Questura e la Prefettura e quello del Provveditorato. Da parte nostra massima collaborazione». Intervenuti anche il responsabile Nue Regione Marche Leonardo Rossini e il segretario nazionale Siulp Vincenzo Annunziata.

