Investe un sedicenne davanti alla discoteca e si sente male: grave il conducente, solo tanta paura per il giovane

MATELICA - Sedicenne investito da un furgone che stava facendo delle consegne. Soccorso il giovane, ma anche l’uomo che si trovava al volante del mezzo: per lo choc, ha accusato un malore. Le sue condizioni sarebbero gravi, mentre non sono preoccupanti quelle del sedicenne. L’incidente è avvenuto nella serata dell’altro ieri nei pressi della discoteca Much More, a Matelica.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, sul posto per i rilievi di rito, un furgone che consegnava pesce ha urtato di striscio il sedicenne che, in seguito all’impatto, è caduto a terra e ha battuto il viso. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati a sirene spiegate i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Il sedicenne è stato portato all’ospedale per un trauma facciale, più serie, come si diceva, le condizioni del conducente del furgone, che stava effettuando delle consegne. Si è sentito male in seguito allo spavento.

Altri incidenti si sono verificati in quelle stesse ore, in provincia. A Potenza Picena, in località Montecanepino, un paio di ore prima, un diciannovenne alla guida di una moto è finito contro una pianta. È stato soccorso e trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. A Macerata un’auto si è ribaltata lungo la strada che scende a Piediripa, ferito in maniera lieve il conducente.

