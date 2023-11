MACERATA - Avanzano i lavori di riqualificazione e di illuminazione architetturale di mura e porte del centro storico da parte della ditta che si è aggiudicata l’appalto. Lo testimonia anche una recente determina comunale che ha provveduto ad approvare il secondo Sal (stato avanzamento lavori) per complessivi 392.023,65 euro.

Il Pnrr

Il Comune, attraverso il Piano complementare al Pnrr nei territori colpiti dal sisma sta procedendo all’intervento denominato “Programma unitario di rigenerazione urbana - interventi a valere sui fondi del piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr Sisma 2009 e Sisma 2016. Sub misura A3 - 1 Riqualificazione mura storiche e pavimentazioni. Illuminazione architetturale mura e porte del centro storico” che gode di un finanziamento di quasi un milione, per l’esattezza 924.754,44 euro, che sta portando nuova luce al centro storico e per le antiche mura che sono oggetto di ristrutturazione al pari dei piazzali nei pressi dello Sferisterio e alcuni tratti di marciapiede lungo i viali Trieste e Don Bosco.

Il progetto

Il progetto è stato curato dal punto di vista impiantistico da Marco Biondi e da quello architettonico da Sauro Tombesi. In uno stato quasi conclusivo è la parte che riguarda l’illuminazione delle porte di ingresso al centro storico: si può apprezzare il colpo d’occhio della Porta San Giuliano ancora più suggestiva con l’illuminazione architetturale appena installata, che si aggiunge a quanto già fatto per Porta Montana e prima ancora a Porta Mercato che si trova adiacente all’Arena Sferisterio.

Gli interventi

Interventi di light design sono in fase quasi conclusiva e interessano pure le scalinate che da via Berardi scendono su via Leopardi e che da largo Belligatti portano a viale Puccinotti per completare la parte dell’illuminazione artistica di alcuni dei punti più suggestivi della città. Sulle mura storiche i lavori non interessano tutta la cerchia muraria della città, ma comprenderà una estensione di circa 300 metri del versante nord. Le lavorazioni da effettuarsi sono finalizzate alla conservazione dell’esistente e dovranno essere subordinate alle specifiche valutazioni ed indagini fatte preliminarmente, ma anche durante l’esecuzione dei lavori. Lo stato attuale presenta diffusi fenomeni di degrado delle superfici soprattutto nella parte iniziale inclinata per il maggiore accumulo di smog e umidità; si verificano quindi fenomeni di disgregazione, polverizzazione, presenza di vegetazione, erosioni, rigonfiamenti, fratturazioni, assenza di protezione impermeabilizzante sulla sommità delle mura.

I lavori

Il progetto “MurAperte” fa parte del Piano complementare al Pnrr e ricomprende anche gli interventi su Giardini Diaz e Terrazza dei Popoli con finanziamento di 494.442,74 euro, vicolo dell’Abbondanza e vie centro storico per 566.130,31 euro e restauro biblioteca Mozzi Borgetti con fondi per 220.000 euro. Nel Pnrr sono ricompresi poi il polo infanzia di Corneto finanziato con 3.333.592,10 euro, il polo infanzia Vergini per 3.354.643,25 euro, realizzazione nuovo campo rugby a Villa Potenza con 2.736.500 euro, la costruzione della nuova palestra di arti marziali a Piediripa con finanziamento di 1.842.740,86 euro e la manutenzione straordinaria dello Sferisterio che gode di risorse per 1.100.000 euro.