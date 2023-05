ASCOLI - Una piazza del Popolo più romantica, come l’ha definita venerdì il sindaco Marco Fioravanti all’accensione del nuovo impianto di illuminazione monumentale, ma anche più suggestiva e accogliente. Una piazza scelta, come ribadito dal primo cittadino, dalla Kinder per il proprio spot internazionale dopo aver visionato 90 location in tutto il mondo e affiancata dalla vicina piazza Arringo che con le nuove fasce di luce appare ancor più autorevole, istituzionale, imponente.

È bastato un click sullo smartphone del primo cittadino, insieme all’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli nella calda serata primaverile prescelta per questa inaugurazione-evento, per illuminare d’immenso i due più importanti spazi-cartolina della città. Dal buio totale, attraversato da fantasmagoriche figure di cavalli e cavalieri della Compagnia dei folli, si è passati ai fuochi luminescenti quale preludio all’accensione dei led nelle due piazze e ad un prolungato applauso delle tante persone che hanno affollato il centro, tra cui numerosi bambini che hanno assistito alle evoluzioni di una ballerina di hula hoop e di due mangiafuoco acrobatici. Spettacoli che sono stati il preludio ad altri due venerdì dedicati alla luce, il 30 giugno e il 28 luglio, e alla Notte bianca del 10 agosto.



Dopo l’accensione in piazza Arringo, alle 21, dei nuovi led ad alta tecnologia posizionati per valorizzare fregi e sinuosità del palazzo comunale, ecco il corteo luminoso dei figuranti della Compagnia dei folli arrivare in piazza del Popolo, dove il sindaco ha illustrato ai presenti quello che sarebbe successo a breve. «Ringrazio l’assessore Cardinelli e tutta la giunta, oltre ai consiglieri di maggioranza – ha sottolineato Fioravanti - che hanno appoggiato questo progetto che portiamo avanti da qualche anno per la riqualificazione del centro e di quello che è il “salotto” d’Italia. Voglio ringraziare anche tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, ovvero Ascoli servizi comunali e il presidente Zambrini, Ecoinnova, Opera light, Effetto luce. C’è stato un lungo lavoro per calibrare la luce e creare una particolare armonia in questa piazza magica. Ringrazio anche la Compagnia dei folli per la parte artistica di questa serata. Con questa nuova illuminazione avremo una piazza ancor più romantica. Una piazza che la Kinder ha scelto per il proprio spot dopo aver visionato altre 90 piazze in tutto il mondo. Sono davvero orgoglioso di essere il sindaco di questa città che si apre sempre più all’esterno ed è pronta ad accogliere numerosi visitatori».

«Si è concluso – ha commentato l’assessore Cardinelli - uno dei primi interventi per illuminare i principali punti di attrattività storico-culturali e turistici della città e valorizzare i luoghi-simbolo di Ascoli. Per le due piazze, è stato realizzato un impianto modulare che potrà essere modificato in base a iniziative ed esigenze e a cui abbiamo lavorato a lungo e con attenzione per arrivare ad un risultato che fosse degno dell’importanza di questi luoghi. Questo è sicuramente da stimolo per fare sempre di più in questa direzione». E, in tal senso, uno degli interventi di nuova illuminazione programmati è alla Fortezza Pia e alla vicina Torre del Cucco.



La nuova immagine delle due piazze è garantita dal potenziamento del sistema di illuminazione con l’inserimento di 338 nuovi led che quasi scolpiscono i fregi e gli elementi architettonici delle facciate degli edifici. Inoltre, è possibile configurare tre diversi scenari di illuminazione in base alle esigenze. Per i turisti, sarà ancor più interessante fotografare quella che per molti è la più bella piazza d’Italia.