Strada statale Val di Chienti, chiusa una carreggiata da lunedì a venerdì: si cambiano le luci nelle gallerie

A partire da lunedì prossimo, 29 gennaio, sulla strada statale 77var “della Val di Chienti” saranno eseguiti i lavori di sostituzione delle lampade all’interno delle gallerie “Maddalena”, “Costafiore”, “Muccia” e “Bavareto” con lampade LED a basso consumo, nell’ambito del progetto “Greenlight” avviato da Anas su tutta la rete nazionale.

Chiusa la carreggiata

Per consentire lo svolgimento degli interventi, sarà provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Foligno tra Muccia e Serravalle dal lunedì al venerdì. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente con uscita obbligatoria a Muccia e rientro a Serravalle. Per contenere la durata dei lavori, le attività si svolgeranno 24 ore su 24. L’ultimazione è prevista entro 3 settimane. Per info contattare il numero verde gratuito 800.841.148.