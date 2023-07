MACERATA Vede due donne, madre e figlia, e inizia a molestarle con frasi volgari e disconnesse, poi le insegue finché le vittime trovano riparo in un negozio di gastronomia di piazza Nazario Sauro. Il commerciante allerta la polizia e l’uomo viene identificato e denunciato. Si tratta di un 47enne di origine romena, ubriaco. Nei suoi confronti il questore ha anche emesso il Daspo urbano per almeno un anno.

È successo martedì della settimana scorsa quando un commerciante, che ha un negozio in piazza Nazario Sauro, ha richiesto l’intervento della Volante: due donne avevano trovato riparo nella sua attività dopo essere state inseguite da uno straniero ubriaco. All’operatore del 112 (il numero unico per le emergenze) il commerciante ha riferito velocemente quanto era appena accaduto: lungo corso Cairoli uno straniero completamente ubriaco, aveva prima molestato verbalmente madre e figlia pronunciando frasi volgari e completamente disconnesse, poi, non contento, le aveva inseguite.

La polizia sul posto

Sul posto è immediatamente intervenuto l’equipaggio della Squadra Volante che ha identificato poco distante l’uomo: un 47enne romeno con qualche precedente di polizia. All’invito degli agenti a consegnare il cellulare con il quale nel frattempo aveva anche effettuato alcuni video sia alle due donne sia agli stessi operatori di polizia, il 47enne ha reagito in maniera aggressiva per cui è stato denunciato in stato di libertà per molestie e violenza privata nei confronti delle donne e per resistenza nei confronti dei poliziotti. Non solo.

Il romeno è stato destinatario anche di una misura di prevenzione. A seguito dell’attività istruttoria eseguita dalla Divisione polizia Anticrimine della questura, il questore di Macerata Luigi Silipo ha infatti emesso nei suoi confronti un Daspo urbano, (il Dacur) che gli vieta l’accesso e lo stazionamento nei pressi del locale di piazza Nazario Sauro dove erano avvenuti i fatti e di tutti quelli vicini, per almeno un anno.