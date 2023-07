San Ginesio, ancora un infortunio sul lavoro: operaio in codice rosso dopo essersi ribaltato con l'escavatore

SAN GINESIO - Infortunio sul lavoro ieri sera a San Ginesio, in un cantiere in contrada Morichella. Un operaio edile, mentre scendeva con un escavatore dal cassone di un furgone tramite la rampa, si è ribaltato sul lato destro.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, prestate le prime cure del caso, hanno deciso per il trasferimento a Torrette in eliambulanza in codice rosso. Sono in corso le indagini da parte degli ispettori dello Spsal, servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’Ast, per ricostruire la dinamica dell’incidente. Intervenuti anche i carabinieri.