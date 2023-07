Fiastra, travolto da un ponteggio nel cantiere della Ricostruzione: ​grave un operaio di 39 anni

FIASTRA - Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere della Ricostruzione. L'allarme è scattato alle 9.30, a San Marco di Fiastra. Per cause in corso di accertamento da parte dello Spsal dell'Ast, diretto dalla dottoressa Lucia Isolani, un operaio abruzzese di 39 anni è rimasto ferito nel cantiere dove stava lavorando.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l'uomo, dipendente di una ditta abruzzese che lavora in subappalto per la ricostruzione dell'abitazione, stesse applicando una staffa per agganciare un pergolato quando sarebbe stato investito dal ponteggio. Subito sono stati avvertiti i soccorsi, sul posto i sanitari del 118 che hanno deciso per il trasporto del ferito all'ospedale di Torrette ad Ancona in eliambulanza. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.