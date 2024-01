FIASTRA Accordo raggiunto tra il Comune di Fiastra e l’associazione Aquila Asd per la gestione della stazione di sci di fondo ai Piani di Ragnolo di Acquacanina. Non appena scenderà la neve i gestori sono pronti ad entrare in servizio, battendo le piste ed assicurando il servizio di noleggio per lo sci di fondo e le ciaspole. Non saranno aperte invece le baite come punto di ristoro, perché mancano dei lavori da fare per garantire il rispetto della normativa, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L’altopiano

Si potrà tornare dunque a usufruire degli oltre 20 chilometri di piste sull’altopiano, la cui vista spettacolare rende unica la passeggiata sulla neve, con lo sguardo che spazia dalle cime dei Sibillini sino al mare. La pista era rimasta chiusa lo scorso anno a causa dei lavori di efficientamento energetico delle baite.

L’annuncio dell’accordo è stato dato dall’associazione Aquila, direttamente sulla sua pagina social: «Abbiamo raggiunto un accordo con il Comune di Fiastra per riuscire ad aprire, per questa stagione sciistica, il centro fondo Monte Ragnolo. Appena tornerà la neve e ci saranno le condizioni per poter aprire saranno garantiti i servizi di battitura delle piste, del noleggio dell'attrezzatura per lo sci nordico e delle ciaspole. Per quest'anno non sarà attivo il punto ristoro in quanto si dovranno fare dei lavori per raggiungere i requisiti tecnico-sanitari che la normativa per la somministrazione di alimenti impone».

La notizia è stata accolta con numerosi commenti positivi. Ad inizio dicembre era giunto l’annuncio che a causa del mancato completamento dei lavori in zona, per questa stagione invernale non si sarebbe potuto riaprire. I lavori alle baite comunque sono ormai terminati e l’accordo raggiunto garantisce il servizio di manutenzione delle piste da sci. È una storia lunga mezzo secolo quella del centro di sci di fondo, grazie al Cai Macerata e allo Sci club Monte Ragnolo, è l’unica struttura omologata per le gare dell’Appennino umbro-marchigiano. Si possono praticare le discipline dello sci nordico, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon e altre specialità, passando per lo snowkite l’equivalente montano del kitesurf, alle semplici passeggiate con le ciaspole alla portata di tutti.

Il weekend

Per questo fine settimana è prevista in quota la caduta di almeno 20, 25 cm di neve fresca, i gestori delle stazioni sciistiche dei Sibillini incrociano le dita, domenica diverse piste potrebbero essere aperte, ma occorre sempre informarsi prima di partire sulle pagine social della stazione sciistica di interesse. Aggiornamenti più precisi su piste fruibili ed impianti di risalita aperti si attendono entro la mattinata di oggi.