FANO Per la città è un guadagno in termini di bellezza, di decoro e di socialità, per i commercianti è una perdita di lavoro in una situazione di crisi già imperante. Come conciliare questi due aspetti antitetici che in questo momento si sovrappongono in piazza Andrea Costa, dove è in atto l’intervento del nuovo arredo? Non è una cosa facile e l’Amministrazione Comunale per cercare la migliore soluzione possibile ha convocato di nuovo nel pomeriggio di ieri gli ambulanti e i negozianti a posto fisso di piazza Andrea Costa.



La trattativa



Anche se si sapeva che si sarebbe intervenuti in un’area molto sensibile dal punto di vista archeologico, non si pensava che ad appena 30 centimetri di profondità sarebbero emerse cose così interessanti, tanto da far sospendere i lavori e ad attivare uno scavo archeologico su tutta la zona prioritariamente presa in esame. Questo ha comportato il dilungarsi dei tempi e maggiori difficoltà per chi nella piazza svolge la sua attività. Gli ambulanti hanno dovuto essere spostati, i negozianti sono stati relegati in passaggi così stretti, da perdere non pochi dei loro clienti. Concordare con gli stessi interessati come agire per i prossimi giorni, è stato l’intento preso sia dall’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Marcolini con il dirigente Federico Fabbri sia dall’assessore al commercio Etienn Lucarelli.

Una proposta, ideata anche per accelerare il più possibile i tempi ed evitare che la ditta durante la sospensione dei lavori prendesse un altro incarico, era quella di iniziare, mentre nella prima zona si svolgono le indagini archeologiche, i lavori nella seconda, spostando l’agro alimentare in piazza Avveduti e i generi restanti al Pincio; ma questa ha trovato non poche contrarietà.



La scelta



«Quindi andremo avanti – ha dichiarato l’assessore Brunori – concludendo i lavori zona per zona (la piazza è stata suddivisa in 4 zone proprio per consentire almeno parzialmente la continuità dell’attività di mercato e di parcheggio). Attualmente la ditta ha sospeso i lavori nella prima zona per consentire alla Soprintendenza di completare gli scavi. Ipoteticamente il lavoro degli archeologi dovrebbe durare ancora un mese, poi subentrerà di nuovo la ditta che procederà alla realizzazione della nuova pavimentazione; e così zona per zona. Con questa soluzione gli ambulanti che dovranno essere spostati sono ridotti al minimo, perché si tratta solo di quelli che occupano il suolo pubblico nella zona interessata; alternativamente andranno in piazza Avveduti».



Le tutele



«Abbiamo accolto la soluzione suggerita dagli stessi commercianti – ha aggiunto l’assessore Lucarelli – che preferivano restare uniti piuttosto che operare in altre parti della città. D’ora in avanti procederemo a step; allungheremo un po’ i tempi, ma i commercianti sono contenti così». Soddisfatte anche le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti per le quali la tutela del lavoro, essendo in gioco il destino di parecchie famiglie, era il primo obiettivo da perseguire.