PORTO SANT'ELPIDIO Niente bandi per il momento per il calcio cittadino, si rinnova il contratto agli attuali gestori degli impianti per un altro anno e mezzo, deve partire il progetto per una rete di partenariato sul territorio, per offrire corsi ed attività gratuite sportive ed extra-sportive rivolte ai giovani dai 14 ai 35 anni. Questo l'obiettivo primario al momento, per cui è rinnovata la gestione degli impianti sportivi all’Atletico Calcio Porto Sant’Elpidio, che si occuperà per altri 18 mesi dello stadio Ferranti-campo sportivo Martellini e del campo sportivo Belletti.

Il contratto ammonta a 155.380 euro di cui 113.830 per il Ferranti-Martellini e 41.550 per il Belletti. Canone annuo che il Comune incassa per queste strutture è di 1.310 euro, il contributo annuo per la gestione in concessione è di 63.800 euro. A fine anno 2023 erano scaduti i contratti e l’amministrazione ha deciso di rinnovare anziché fare il bando per la gestione quinquennale.

L’impegno

La decisione è dovuta alla fretta di avviare il progetto di rete “Giovani promesse” di cui l’Atletico Calcio è capofila ed il Comune è partner. La quantificazione dei valori risale al 2016, sulla base della stima presunta di fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto al netto dell’Iva. Dato che la spesa a carico del Comune per l’erogazione dei contributi di gestione degli impianti non varia, restano invariate tutte le condizioni dei precedenti contratti, che scadono al 30 giugno 2025. Il gestore verserà al Comune un canone annuo di 900 euro+Iva per lo stadio Ferranti.

In quanto ai servizi, per gli allenamenti dei settori giovanili il costo è fissato a 4,50 euro all’ora e 20 euro per ogni singola partita; per gli adulti 40 euro all’ora per gli allenamenti in diurna e 60 euro in notturna; per ogni singola partita 150 euro in diurna e 250 euro in notturna. Per il Martellini sono 3,50 euro all’ora per i giovanili e 18 euro per ogni singola partita mentre per gli adulti sono 12,50 euro all’ora per gli allenamenti in diurna e 18,50 in notturna, per ogni singola partita 71,50 euro in diurna e 102 euro in notturna. I gruppi adulti di altri Comuni pagano per gli allenamenti all’ora 41 euro in diurna e 61,50 euro in notturna, per ogni singola partita 122,50 euro in diurna e 184 euro in notturna. L’amministrazione eroga al gestore un contributo annuo netto di 49.900 euro+Iva in rate mensili.

Per il Belletti il gestore verserà al Comune un canone annuo di 410 euro+Iva e qui le tariffe dei settori giovanili 4 euro all’ora e 18 euro ogni singola partita; per gli allenamenti dei gruppi adulti sono 12,50 euro all’ora in diurna e 20 euro in notturna, per ogni singola partita 75 euro in diurna e 110 euro in notturna. Per i gruppi degli altri comuni sono 41 euro all’ora in diurna e 61,50 euro in notturna, per ogni singola partita 122,50 euro al giorno e 184,40 la sera. A carico del Comune il contributo annuo di 13.900 euro+Iva in rate mensili.