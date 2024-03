FIASTRA - Ritrovate dopo 42 anni dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Bologna due tavolette lignee del Cinquecento, rubate nel 1982 dalla chiesa di San Paolo a Fiastra, raffiguranti la Visitazione e la Salita al Calvario.

La cerimonia

Ieri mattina, nel corso di una cerimonia pubblica, sono state riconsegnate all’arcivescovo Francesco Massara ed al sindaco Sauro Scaficchia, dal tenente colonnello Giuseppe De Gori, comandante del Ntpc di Bologna, alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola Candido, del maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia di Tolentino e della dottoressa Barbara Mastrocola, direttrice del Marec di San Severino, dove saranno esposte, e dello storico dell’arte Matteo Mazzalupi. Le due tavolette fanno parte di una tavola a forma di u rovesciata, composta da altre tredici tavolette quadrate rubate tutte insieme, che però non sono state ancora ritrovate. Circondavano la statua lignea della Madonna con il bambino, risalente al sedicesimo secolo, che è esposta al Marec. Ad illustrare come è avvenuto il ritrovamento il tenente colonnello De Gori: «Sono state rilevate durante l’attività preventiva di monitoraggio delle attività di vendita commerciale di opere d’arte. Erano in vendita lo scorso novembre sul sito di una casa di aste di Bologna. Ad una prima verifica corrispondevano alle foto in bianco e nero inserite subito dopo il furto, avvenuto nel 1982 nel bollettino delle opere trafugate, successivamente entrate nella banca dati digitale. Per accertare con più sicurezza che si trattasse delle opere in questione abbiamo chiesto la collaborazione della dottoressa Mastrocola dell’arcidiocesi di Camerino, con ricerche e approfondimenti nell’archivio storico dell’arcidiocesi che hanno permesso di confrontare le opere con la catalogazione esistente e le foto più nitide, avendo certezza che si trattasse delle tavolette rubate». Le indagini proseguono: una persona è stata denunciata alla Procura di Bologna per ricettazione di beni culturali rubati. «Ringrazio i carabinieri per il regalo che fanno alla diocesi e alla comunità di Fiastra - ha detto l’arcivescovo Massara - ritrovare il patrimonio culturale è un segno di rinascita, il vostro è un lavoro nascosto e prezioso. Abbiamo affidato i lavori di recupero del post terremoto della chiesa di San Paolo a Fiastra, quando sarà riaperta le opere torneranno al loro posto, auspichiamo si possano ritrovare anche le altre raffigurazioni trafugate». A ringraziare i carabinieri a nome di tutta la cittadinanza di Fiastra è stato il sindaco Sauro Scaficchia.