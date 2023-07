Regolamento di conti choc al Porto di Ancona: preso a pugni e bottigliate da cinque persone

ANCONA - Lo hanno inseguito per le vie del quartiere poi nei pressi dello svincolo che da via Marconi conduce in via Mattei zona Porto ad Ancona lo hanno raggiunto e riempito di botte. Il fatto è avvenuto ieri sera ed ha visto finire all’ospedale un cittadino straniero di 26 anni di origini africane che secondo il racconto fornito ai soccorritori sarebbe stato raggiunto da una serie di calci e pugni da un gruppo di stranieri formato da 5 persone.

Una vera e propria aggressione, forse un regolamento di conti sta di fatto che il 26enne è stato raggiunto da una serie di colpi ma anche da una bottigliata in testa che gli ha procurato una ferita al capo.

Urla e grida che di certo non sono passate inosservate al punto tale che alcuni residenti della zona degli Archi hanno allertato il 112 numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto i primi ad arrivare sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile poi vista la situazione e le condizioni di salute del 26enne è stato necessario l’intervento di un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto al trasporto di questa persona al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.