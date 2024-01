SERRAVALLE DI CHIENTI «È passato esattamente un mese, ed è un mese che non dormo». Difficile dimenticare i terribili momenti vissuti nella galleria Varano della superstrada Val di Chienti, nel pomeriggio della Vigilia di Natale. Momenti che hanno segnato la vita del responsabile della rete museale di Recanati, Luigi Petruzzellis, che nelle scorse settimane aveva lanciato un appello a tutti coloro che, come lui, si erano trovati avvolti dal muro di fumo che non era riuscito a defluire dall’impianto di aerazione della galleria a seguito dell’incendio di un’auto. L’obiettivo era quello di unirsi per presentare denuncia.

L'incontro

Petruzzellis, residente a Perugia, si è incontrato con l’avvocato Nadia Antonucci proprio per procedere per vie legali. «Tempo qualche giorno e formalizzeremo la querela - dice Petruzzellis -. Mi è arrivata la comunicazione della polizia stradale secondo la quale sono già parte offesa. Per quanto mi riguarda ho avuto delle conseguenze a livello psicologico: un disturbo post traumatico per il quale sto prendendo psicofarmaci e antidepressivi. Non riesco più a dormire e ora dovrò fare una terapia specifica». Ma Petruzzellis non sarebbe l’unico che presenterà querela: «Siamo più persone e vogliamo percorrere questa strada». Erano stati sedici, in totale, gli intossicati a seguito dell’incendio nella galleria. Intanto la viabilità dell’entroterra è tornata in parte alla normalità. Anas ha infatti riaperto al traffico la strada statale 77var della Val di Chienti (direttrice Foligno-Civitanova) tra gli svincoli di Colfiorito e Serravalle di Chienti, chiusa lo scorso 24 dicembre a causa dei danni provocati dall’incendio di un veicolo. Per consentire il completamento dei lavori di ripristino degli impianti danneggiati il transito è provvisoriamente consentito su una corsia per ogni senso di marcia, fino al termine degli interventi.