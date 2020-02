Incendio da paura in una palazzina. Il capofamiglia: «Ho salvato i miei figli dalle fiamme»

SAN SEVERINO - «Quando ho sentito al telefono mia figlia che, atterrita per il fumo che stava invadendo la casa, invocava il mio aiuto, mi sono precipitato nell’appartamento ed ho portato tutti fuori». È ancora provato per il pericolo corso l’uomo affittuario di un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Gorgo Nero, a San Severino, che ieri mattina, intorno alle 10.30, è stato attaccato dalle fiamme per un probabile cortocircuito in cucina. «Nell’aprire la porta d’ingresso - racconta - ho sentito un gran botto, la finestra della cucina si è frantumata ed è caduta nella strada sottostante dove per fortuna non c’era nessuno, anche per il fatto che le fiamme erano ben visibili. Ho staccato subito i contatori del gas e dell’elettricità e poi ho portato fuori i miei due figli, di 15 e 12 anni, mentre mia moglie era già in salvo perché al momento dell’incendio era indaffarata in cantina. Quindi ho chiamato la coppia di anziani che abita nell’appartamento sotto al nostro per fare uscire pure loro».

Spetterà ora ai carabinieri, accorsi in breve in via Gorgo Nero con la polizia municipale ed i vigili del fuoco di Tolentino, stabilire le cause dell’incendio, che è di natura accidentale.

