Divampano le fiamme in cucina. Allarme in una palazzina, evacuati gli inquilini

SAN SEVERINO - Idi Tolentino sono intervenuti alle ore 10.45 a San Severino, in via Gorgo nero, per spegnere undivampato all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina. I pompieri hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto la cucina. Inoltre sono stati fatti evacuare tutti gli inquilini presenti negli altri appartamenti adiacenti e sottostanti. Una volta effettuata la messa in sicurezza dell'immobile, si è provveduto a dare seguito agli accertamenti del caso per la definizione delle cause che hanno provocato l'incendio.