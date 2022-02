Bufera di vento in montagna, slitta a domani l'apertura delle piste da sci a Frontignano

USSITA - Slitta a domani, lunedì 28 febbraio 2022, meteo permettendo, l'apertura degli impianti sciistici a Frontignano di Ussita.

Ne dà notizia Frontignano360 con un post diffuso su Facebook nella serata di ieri.

«Continua la bufera di neve e venti molti forti da nord-est che oggi pomeriggio, (sabato 26 febbraio, ndr) hanno spazzato molta neve e danneggiato le reti delle barriere frangivento. Viste le previsioni che danno ancora venti tesi per domani (domenica 27 febbraio 2022) tutte le seggiovie e il rifugio Salire saranno chiusi. Lavoreremo per poter preparare almeno qualche pista e il campo scuola per lunedì 28 febbraio».



GUARDA LE PREVISIONI

