BOLOGNOLA - Cala il sipario sulla stagione invernale dei Sibillini, la neve non basta per sciare e i gestori hanno annunciato la chiusura delle piste, sia a Frontignano, che a Bolognola e anche nel comprensorio di Sarnano, ma resteranno aperti gran parte dei rifugi e degli chalet di queste località sciistiche. A Ussita questo sarà l’ultimo fine settimana di apertura del rifugio e della seggiovia Le Saliere di Frontignano, almeno fino a Pasqua, perché è necessario effettuare lavori di manutenzione.

A Pintura e Sassotetto invece via libera a pranzi e cene nel fine settimana, accompagnati da musica e party. Anche se la neve basta solamente per divertirsi con bob e slittini non mancano le proposte per la montagna questo fine settimana. A Frontignano aperto dalle 10 alle 17.30 il rifugio Saliere e la seggiovia Saliere per i pedoni, sia oggi che domani. «Ancora un po’ di neve per giocare con gli slittini c’è ma le belle giornate di sole sono favorevoli anche per le prime passeggiate - spiega Francesco Cangiotti gestore di Frontignano e Pintura.APintura anche se le piste saranno chiuse per innevamento non sufficiente, valuteremo e comunicheremo in giornata se sarà possibile aprire il campo scuola e area slittini. È bello approfittare di queste giornate per fare delle passeggiate in quota o godersi il sole sulle terrazze del rifugio. Dopo quest’ultimo fine settimana, seggiovia e rifugio resteranno chiusi per effettuare le manutenzioni e riapriranno a Pasqua e Pasquetta».



Cangiotti traccia un bilancio della stagione: «se pur più breve rispetto allo scorso anno, c’è stato un notevole incremento di presenze specie durante la settimana. Diverse importanti novità in cantiere previste per la prossima stagione che sveleremo nei prossimi mesi. Anche questo fine settimana comunque rifugi e ristoranti saranno aperti quindi l’augurio è che si approfitti del weekend di sole in arrivo per godersi la montagna o magari fare un salto al Mountain party di domenica pomeriggio».