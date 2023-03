SARNANO Sembrava finita e invece non è così. La stagione sciistica è pronta a ripartire dopo le nevicate degli ultimi giorni e le altrettante precipitazioni attese per oggi in quota. I tre impianti operativi del Maceratese annunciano l’apertura per questo weekend a partire da venerdì, con l’obiettivo di proseguire fino a che ci saranno le condizioni per farlo. Così le piste di Sassotetto-Santa Maria Maddalena, Bolognola e Frontignano si preparano per accogliere gli appassionati.





«L’obiettivo è di aprire tutte le piste venerdì» dice il responsabile degli impianti di Sassotetto a Sarnano, Mario Nannerini. Intanto ieri si è svolto a Baita Solaria a Sassotetto l’evento “Neve sicura”, durante il quale è stato presentato il servizio di sicurezza e soccorso attivato nella stazione sciistica e coordinato dalla questura di Macerata. Inoltre si è concluso il progetto “White days” dell’Istituto Sant’Agostino di Civitanova che ha voluto rendere i ragazzi protagonisti e partecipi delle giornate sulla neve prestando un’attenzione particolare ai temi della sicurezza. «In queste giornate - ha detto il questore Vincenzo Trombadore - i ragazzi hanno ricevuto istruzioni utili per sciare in sicurezza e salvaguardare anche la sicurezza degli altri, sciando seguendo le regole».

«Continueremo fino a quando ci saranno le condizioni»

«Dopo domenica prossima continueremo finché ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie per l’apertura. Devo dire che stiamo andando molto bene: quest’anno lamentarsi sarebbe davvero brutto. Abbiamo avuto un’affluenza enorme quando siamo stati aperti, c’è stata tanta gente e siamo contentissimi». La pensa allo stesso modo Francesco Cangiotti che gestisce sia gli impianti di Bolognola che Frontignano. «Nel complesso la stagione, seppure partita un po’ in ritardo, è andata bene. Abbiamo registrato un notevole incremento delle presenze, soprattutto infrasettimanali. C’è stata tanta voglia di tornare a sciare e c’è chi ha scelto di restare nelle località vicino casa piuttosto che spostarsi al Nord, visti i prezzi bassi che abbiamo deciso di lasciare». Diversi gli appuntamenti anche a Bolognola e Frontignano per il weekend. «Domenica a Bolognola ci sarà la Pozza dei Mat, dopo due anni di sto pa causa del Covid torna l’evento tra i più attesi durante la stagione invernale, poi la festa con il dj set allo Z Chalet. Sempre domenica, a Frontignano, nel pomeriggio è in programma una ciaspolata con la cena al rifugio».