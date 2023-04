BOLOGNOLA La neve caduta nelle scorse ore ha fatto sognare gli sciatori, ma non ci sarà riapertura degli impianti nel fine settimana a Bolognola e Frontignano, salvo ulteriori precipitazioni eccezionali. A confermarlo è il gestore Francesco Cangiotti. «Sono caduti circa 20 centimetri di neve, ma non essendoci un fondo ce ne vorrebbero altri 40-50 centimetri per poter battere le piste – spiega Cangiotti – per cui questo fine settimana, salvo nevicate eccezionali, gli impianti saranno chiusi».



«Reti, materassi e il resto delle attrezzature delle piste non sono stati ancora rimossi, per cui eventualmente saremmo pronti. Riapriremo come previsto per il ponte del 25 aprile». Intanto però si inizia a volgere lo sguardo verso la stagione estiva. «Stiamo facendo la manutenzione delle seggiovie e organizzando il calendario degli eventi, tra i quali sicuramente riproporremo le camminate con cena in rifugio – conferma Cangiotti –. Poi il 2 giugno riapriremo anche il Bike Park di Frontignano. Stiamo facendo un restyling complessivo, ci stiamo muovendo per allargare i tracciati esistenti e abbiamo in progetto anche la realizzazione di una pista da downhill nuova, ma stiamo aspettando le ultime autorizzazioni prima di poterla effettivamente realizzare. Il Bike Park oggi ha otto piste da discesa servite dalla seggiovia, a cui si aggiungono i percorsi ciclopedonali che scendono fino a Ussita».