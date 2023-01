È arrivata la neve, anche troppa: a Sarnano e Bolognola si scia, impianti chiusi "per bufera" a Frontignano

FRONTIGNANO - L'attesa e annunciata neve è arrivata, forse anche "troppa": i gestori degli impianti sciistici del Maceratese costretti a fare i conti con la bufera proprio il giorno in cui si sarebbe voluto riaprire. E se a Sarnano e Bolognola l'apertura, probabilmente, ci sarà, non si scierà oggi, sabato 21 gennaio, a Frontignano. "Chiuso per bufera", comunicano i gestori dopo che nella notte è sceso circa un metro di neve.

Sarnano ci prova

La nevicata ha colpito anche il comprensorio di Sarnano, che però proverà ad aprire le sue piste: "Comunichiamo l’apertura, per la giornata odierna, dei due campi scuola (sassotetto e s.m. Maddalena) meteo permettendo. Aggiorneremo costantemente la situazione piste con future comunicazioni sulle aperture degli ulteriori impianti, previste per la giornata di domani. Le strade vengono continuamente pulite, sono comunque percorribili con catene o pneumatici da neve"

Bolognola apre

Bolognola annuncia la caduta di 50-60 centimetri nella notte e l'apertura dei propri impianti