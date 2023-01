BOLOGNOLA - Era atteso da tempo e finalmente è arrivato il primo fine settimana tinto di bianco sulle cime maceratesi. La spolverata di neve dei giorni scorsi, insieme all’innevamento artificiale reso possibile grazie alle temperature più rigide, hanno permesso ai gestori degli impianti di Bolognola e Frontignano di Ussita di dare il via alla stagione con i campi scuola.

APPROFONDIMENTI SOS SICUREZZA Si ferisce per fare irruzione all'Aci e si accontenta del bar di fianco: solo pochi soldi per il malvivente





Oggi e domani saranno aperti in entrambe le località. A Bolognola gli impianti saranno aperti con il tappeto Scoiattolo a servizio del campo scuola e il tappeto Madonnina a servizio dell’area bob e slittini. Tutte le altre piste al momento restano chiuse perché non c’è ancora abbastanza neve. Oggi e domani saranno operativi tutti i noleggi sci e la scuola sci Castelmanardo. A Frontignano poi, sempre oggi e domani, sarà aperto il tapis roulant con il campo scuola e l’area slittini.

Operativa anche la seggiovia Saliere solo per i pedoni e per raggiungere il campo scuola e il rifugio Saliere Mountain Lounge. Saranno operativi anche i noleggi sci. Ma quello del fine settimana appena cominciato è solo un assaggio della stagione invernale che si prepara a diventare più interessante nei prossimi giorni, quando sono previste ulteriori nevicate. Tanto che lo stesso Francesco Cangiotti, gestore di entrambi gli impianti, ha già annunciato l’arrivo «del nuovo gatto delle nevi con il verricello che ci permetterà di preparare al meglio le piste, in particolare in futuro anche per il Canalone».