Samuele si è arreso alla malattia a 48 anni: in lacrime l'intera comunità di Corridonia

CORRIDONIA - Lutto a Corridonia per la morte di Samuele Marcelletti, stroncato da una malattia a soli 48 anni. Lascia la mamma Andreina e il fratello Dimitri. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria della Croce Verde Servizi e il funerale è stato celebrato oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro, Paolo e Donato. In tanti si sono stretti alla famiglia di Marcelletti in questo momento di profondo dolore.