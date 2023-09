CORRIDONIA Hanno sperato fino all’ultimo di poter riaprire, ma poi hanno deciso di scrivere ai clienti un messaggio sulla pagina social della discoteca per informarli della chiusura temporanea. La famiglia Raffaeli - titolare del dancing Ciao Ciao - è infatti al lavoro per ripristinare gli spazi dopo il principio d’incendio che ha coinvolto la sala da ballo.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Muore nel sonno a 34 anni: questa mattina avrebbe dovuto iniziare a lavorare



Il messaggio



«Ci hanno fermato momentaneamente, ma non per sempre - scrivono -. Abbiamo sempre cercato di mantenere questa attività come un’attività di famiglia, dove anche i clienti potessero sentirsi nostri amici e considerare il nostro locale come una seconda casa. Quello che c’è stato fatto non colpisce solo un’attività, colpisce casa nostra ed ha messo in pericolo non solo quello che abbiamo costruito in quarant’anni ma anche la vita di tutti noi».

Sono infatti in corso le indagini su quanto accaduto, ma il rinvenimento di alcune taniche all’interno del locale e pure delle tracce di combustibile portano verso la pista del dolo. «Speriamo che un giorno giustizia possa essere fatta - conclude la famiglia Raffaeli - in attesa di questo, lavoreremo più duramente possibile per ritornare alla normalità e per ridarvi quello che abbiamo sempre cercato di darvi: un posto in cui stare bene come a casa. Il locale rimarrà chiuso fino a data da destinarsi. Il ristorante resterà comunque aperto venerdì, sabato e domenica».