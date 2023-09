Muore nel sonno a 34 anni: questa mattina avrebbe dovuto iniziare a lavorare

MATELICA - Non risponde ai colleghi di lavoro, giovane morto nel sonno. Il dramma si è consumato a Matelica. A perdere la vita un 34enne di origini pakistane. Il ragazzo era da poco in Italia e avrebbe dovuto iniziare a lavorare proprio questa mattina ma, non avendolo visto arrivare, i colleghi preoccupati sono andati a cercarlo.

Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Con ogni probabilità la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. I carabinieri di Camerino hanno svolto i rilievi del caso. Sulla salma sarà svolta l'autopsia.