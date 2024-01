TOLENTINO Per l’assessore Flavia Giombetti il 2024 sarà l’anno della ricostruzione. «Abbiamo 38 opere da realizzare – ha spiegato -. Sarà un anno con forti disagi per i molteplici cantieri in centro storico, in questi mesi abbiamo lavorato con grande attenzione per risolvere le problematiche relative alla viabilità e alla sicurezza. Abbiamo portato avanti con il sindaco, i colleghi assessori e gli uffici un grande lavoro di squadra nell’interesse della vita sociale ed economica della comunità. A tal proposito, a novembre, abbiamo inviato una lettera al Commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli con l’obiettivo di convocare un tavolo tecnico che porti ad un piano di canterizzazione per definire nel dettaglio proposte operative per l’attuazione di soluzioni che consentano l’accessibilità urbana e la viabilità nel centro storico e nel contempo di garantire e sostenere le attività commerciali ed artigianali esistenti e già vessate dalle tante problematiche derivate dal sisma. Discorso a parte merita la chiusura del villaggio container con il superamento di tutte le emergenze derivanti dal cattivo utilizzo e dalla non corretta gestione dell’emergenza legata al sisma. Siamo in dirittura di arrivo per la chiusura definitiva».

L'Urbanistica

Il proficuo lavoro poi ha portato alla definizione con l’Urbanistica del piano colore che «vogliamo estendere – ha continuato - a tutti gli edifici del territorio comunale, aree rurali comprese». L’assessore alla ricostruzione ha fornito anche i numeri che riguardano Tolentino. Ad oggi ci sono 2117 edifici inagibili; 1201 pratiche presentate; 726 pratiche decretate dall’Usr; 384 lavori conclusi; 342 lavori in corso; 65 pratiche in attesa di decreto (istruttoria del Comune conclusa); 228 pratiche in corso di istruttoria comunale; 56 sanatorie propedeutiche in corso di istruttoria; 182 pratiche rigettate o archiviate.