Ancona, nuova rissa tra ubriachi nei pressi della stazione: il questore chiude il bar (che ora rischia le serrande abbassate definitivamente)

ANCONA - Il questore Cesare Capocasa sospende l'attività di un bar nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Una violenta aggressione, scaturita qualche giorno fa per futili motivi, ha visto protagonisti dei cittadini stranieri nelle vicinanze del locale. Prima si erano ubriacati all'interno del locale e poi si sono finiti in strada picchiandosi selvaggiamente. Uno dei due litiganti ha avuto la peggio ed è stato portato con delle ferite al volto al Pronto soccorso.

Abuso di alcolici



Dalla ricostruzione effettuata dalla Squadra Amministrativa della Questura dorica è emerso che i due si erano incontrati al bar e lì, nonostante il loro stato di ubriachezza manifesto, avevano continuato a bere alcolici.

Locale a rischio chiusura definitiva

Lo stato di alterazione che presentavano è poi sfociato nell'aggressione. Il locale in questione era stato già teatro di episodi del genere ed era stato riscontrato dai poliziotti quale abituale ritrovo di pregiudicati.





Per tali motivi il Questore non ha potuto fare altro che sospendere l'attività dell'esercizio ai sensi dell'articolo 100 del TULPS. Resta alta l'attenzione delle Autorità di Pubblica Sicurezza su determinati fenomeni che destano preoccupazione nei cittadini. Ora il locale rischia la chiusura definitiva, tenuto conto che era già stato in passato destinatario di un provvedimento di sospensione per le stesse motivazioni.