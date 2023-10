Ubriachi, risse e numerosi interventi di polizia e carabinieri: chiuso temporaneamente uno storico bar degli Archi ad Ancona

ANCONA Risse e persone ubriache all'interno. Con queste motivazioni, dopo i numerosi interventi di questi mesi da parte di Polizia e Carabinieri, uno storico bar del quartiere Archi di Ancona è stato chiuso temporaneamente.

Il provvedimento

Alcuni giorni fa erano dovute intervenire nuovamente le volanti della Polizia di Stato insieme al personale del radiomobile dei Carabinieri, per una segnalazione di rissa. Sul posto era stato rintracciato un cittadino straniero che aveva subito delle lesioni in stato di ebbrezza alcolica. In un altra occasione un uomo era stato trovato in strada in coma etilico dopo aver consumato alcolici nel bar. Numerosi altri interventi hanno reso necessario l'intervento del Questore che ha emesso il provvedimento. Un'eventuale ulteriore sospensione dell'attività porterebbe alla revoca definitiva della licenza.