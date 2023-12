Ancona, uomo di 48 anni trovato morto questa notte agli Archi. Viveva in strada nonostate un lavoro a tempo indeterminato

ANCONA - Choc agli Archi, trovato morto un uomo di 48 anni, originario del Bangladesh. Il cadavere è stato rinvenuto poco dopo le 4 di mattina in piazza del Crocifisso, tra le panchine.

Indaga la polizia

Secondo le prime ricostruzioni la morte sarebbe stata causata da un malore, forse in parte dovuto dal freddo. Indaga la polizia, sul, posto anche il 188 e la Croce Gialla. L'uomo era regolare in Italia ed era in possesso di un permesso di lungo periodo fino al 2031 per motivi di lavoro in quanto impiegato presso un'azienda del capoluogo con contratto a tempo indeterminato. Sono in corso di verifica i motivi per cui dimorava in strada e da quanto tempo.