Ancona, al setaccio Piano e Archi: straniero irregolare pericoloso fermato e portato a Caltanisetta. Raffica di ordini di lasciare il territorio

ANCONA - Bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti di via Gervasoni negli ultimi giorni oltremodo positivo. Dagli stranieri irregolari, al capillare e costante monitoraggio del territorio con l'obiettivo di contrastare il disagio giovanile, l'utilizzo di sostanze stupefacenti, la guida sotto l'effetto dell'alcool e tutti quei comportamenti che, in contrasto con il vivere civile, tendono a minare la sicurezza urbana e la tranquillità dei cittadini.



Nella serata di ieri, così come disposto dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto Pellos, gli operatori di Polizia, con l'ausilio di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno pattugliato la zona del Piano, degli Archi e tutte le vie limitrofe, controllando veicoli, persone ed esercizi commerciali. Questi controlli rispondono alla finalità di assicurare una sempre più efficace azione di prevenzione e di repressione delle fenomenologie criminali che possono incidere sulla vivibilità dei cittadini nel territorio, nonchè sull'ordine e sulla sicurezza pubblica. Nello specifico, i posti di controllo effettuati sono stati 5, con 40 veicoli controllati. Le persone identificate sono state oltre 60 di cui 15 con precedenti giudiziari.

Straniero al centro rimpatri



Inoltre, si è proceduto all'accompagnamento di uno straniero irregolare e pericoloso presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta a mezzo di personale specializzato. In particolare, il 30enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, era stato oggetto di specifici controlli dai quali era emerso che era entrato in Italia da circa 3 mesi attraverso la frontiera di Ventimiglia ma che poco dopo era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sei ordini di lasciare il territorio nazionale

In ragione della sua pericolosità lo straniero irregolare veniva così allontanato dal territorio anconetano grazie al prezioso lavoro dei poliziotti della Questura che lo hanno scortato fino al CPR di Caltanissetta.



Peraltro, sempre al fine di contrastare il fenomeno della permanenza irregolare sul territorio nazionale di persone che non possiedono alcun valido titolo, sono stati disposti dal Questore sei ordini a lasciare il Territorio Nazionale solo negli ultimi cinque giorni a cui devono aggiungersi gli ultimi due ordini di allontanamento disposti nella mattinata odierna a carico di due persone di nazionalità rumena e albanese, entrambi gravati da precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.



Anche i controlli finalizzati a contrastare l'utilizzo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani, sono stati proficui ed infatti i poliziotti hanno proceduto al deferimento di cinque giovani tutti tra i 20 ed i 30 anni, trovati in possesso di sostanza stupefacente nelle zone del centro storico, Archi, Piano e zona stazione. Infine sono state due le persone deferite per guida in stato di ebbrezza alcolica. In particolare, il primo, straniero di circa 50 anni veniva deferito con il suo tasso alcolemico era di 0,6. L'altro, italiano di circa 30 anni, aveva un tasso alcolemico superiore al doppio della soglia consentita, pertanto veniva denunciato. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.