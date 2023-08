ANCONA Quando la moglie è intervenuta, lui stava già con una gamba sul davanzale della finestra di casa. Pronto a gettarsi dal quarto piano: la caduta, probabilmente, non gli avrebbe lasciato scampo. Ma la moglie gli ha parlato, lo ha supplicato e alla fine l’ha tirato giù dalla finestra, confortandolo fino all’arrivo della polizia e degli operatori sanitari. Dramma sfiorato domenica mattina in un’abitazione degli Archi, dove vive una coppia di anconetani: lei 48, lui 50 anni. L’uomo, affetto da problematiche di tipo psichiatrico, è stato portato all’ospedale di Torrette.

L’sos



Tutto si è verificato attorno alle 10 di domenica, quando gli operatori del 118 hanno avvisato la questura: c’era stato un tentativo di suicidio nella zona degli Archi, sventato grazie alla prontezza della moglie dell’uomo. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti delle Volanti hanno trovato e identificato all’interno dell’appartamento indicato la coppia di coniugi. È stata la 48enne a spiegare, ancora sotto choc, quanto avvenuto nei minuti precedenti tra le mura domestiche. Ha raccontato che mentre era intenta a fare delle faccende, a un certo punto si è accorta che l’uomo si trovava in procinto della finestra, con una gamba sul davanzale pronto a buttarsi giù dal quarto piano. Sarebbe stata una caduta violentissima.



Il gesto



La donna, prima dell’arrivo della polizia e degli operatori sanitari, è riuscita ad allontanare il marito dal pericolo imminente, tirandolo via dalla finestra. Ha poi subito allertato le forze dell’ordine e il 118 per un soccorso immediato. Nonostante lo choc e il momento di terrore vissuto, la 48enne ha anche spiegato il motivo del gesto del marito, che da tempo soffre di disturbi mentali, per cui è già seguito dal personale medico specializzato. Gli agenti e gli operatori del 118 hanno tranquillizzato il 50enne, riportando la situazione alla calma. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette per i dovuti accertamenti.