Trovato morto in casa agli Archi: ai colleghi di lavoro diceva di non sentirsi bene

ANCONA - Tragedia questa mattina in un appartamento della zona degli Archi dove è stato trovato morto un uomo di 64 anni. Sono stati i colleghi del mercato del pesce al porto a lanciare l'allarme, non vedendolo arrivare al lavoro e constatando che non rispondeva alle loro chiamate.

Dramma agli Archi, 64enne trovato morto in casa

F.C., le iniziali dell'uomo, svolgeva l'attività di "facchino" all'interno del mercato del pesce, spostando le casse scaricate dai pescherecci. La catena dei soccorsi si è mobilitata immediatamente. Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Gialla di Camerano e l'automedica inviara dal 118. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Viveva da solo e la morte è riconducibile a cause naturali, forse un infarto. Nei giorni scorsi, parlando con i colleghi, ha raccontato di non sentirsi bene.