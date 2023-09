Adamo Guerra, l'uomo che ha finto il suicidio per 10 anni telefona a moglie e figlie: «Come chi dimentica un compleanno»

ANCONA - Adamo Guerra, il 57enne che per dieci anni è scomparso da Lugo (Ra) inscendando il suicidio e poi è stato ritrovato dieci anni dopo in Grecia, a Patrasso lasciando l'auto al porto di Ancona, grazie all'intervento della trasmissione Chi l'ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, ha telefonato alla moglie e alle due figlie che in tutti questi anni non si erano mai rassegnate all'idea che fosse morto.

La telefonata

Una telefonata "fredda", come dice la figlia Carlotta al telefono: «Continuava a dire 'Si hai ragione, ho sbagliato', come se io stessi raccontando che ho dimenticato il tuo compleanno, non che ho abbandonato una moglie e due figli». La conversazione è stata riportata dall'anticipazione del Tgr Emilia-Romagna, e poi confermata in trasmissione dalla moglie di Guerra, Raffaella Borghi, che ha aggiunto dettagli, tra cui la richiesta di una spiegazione alle tre lettere che fece ritrovare ai genitori in cui tutto faceva pensare a un gesto estremo. «Potevi andare via, nessuno ti avrebbe costretto a restare», dice la donna.