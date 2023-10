PORTO SANT'ELPIDIO - Fine settimana sold out per San Crispino a Porto Sant’Elpidio, è stata una domenica da pienone. E sabato sera c’erano, secondo le stime, circa diecimila persone in piazza, presenze a valanga nella tre giorni dal venerdì alla domenica, conclusa con la grande musica italiana sul palco e la domenica di fiera mercato. Sul palco sabato sera c’erano otto star della canzone italiana anni Ottanta e il pubblico con la Super Hit 80 è tornato bambino, è ringiovanito di 40 anni. A scaldare il pubblico sono stati gli intramontabili, a partire da Alberto Camerini con Rock’n’ roll robot, a seguire Viola Valentino con Comprami, Tony Esposito con Kalimba de luna, Marco Ferradini con Teorema, Ivana Spagna con Gente come noi e il Cerchio della vita, Gazebo con I like Chopin, Tracy Spencer con Run to me, in chiusura Johnson Righeira con L’estate sta finendo. Ci sono stati mesi di lavoro dello staff del San Crispino Eventi insieme al direttore artistico Nevio Russo «per portare sul palco artisti che hanno segnato la storia della musica anni 80» dicono gli organizzatori. Una squadra eccezionale che ruota attorno al presidente Mirco Catini con il vice Paolo Balestrieri, Daniele Scoccia, Guido Viozzi, Fabio Rossano, Michele Mercuri, Maikol Di Stefano e Rosilio Chimpanzé. Sul palco sono saliti il sindaco Massimiliano Ciarpella con il vice Andrea Balestrieri e gli assessori Elisa Torresi, Maria Laura Bracalente, Marco Traini e Enzo Farina e la consigliera Gioia Di Ridolfo. Le foto della piazza gremita parlano da sole, rimandano a un successo che la 34ma edizione della festa patronale può mettersi al petto come una medaglia. Ieri, anche grazie alla temperatura primaverile, c’è stato un continuo viavai di persone alla fiera dedicata al patrono. Oggi e domani c’è la due giorni organizzata dalla Proloco, oggi alle 16 inaugurazione del villaggio di Miguel in centro con stand gastronomici e stuzzicherie, alle 16.30 al via i laboratori per divertirsi a fare le maschere, la calavera, sono teschi tipici delle celebrazioni del giorno dei morti in Messico, fatti di zucchero di canna e coloratissimi. Domani alle 16.30 parata in maschera per le vie del centro con la scuola di danza La Compagnia del Fiore e il super ospite Miguel, a seguire animazione per bambini a cura di Bulldog Animation, giochi e baby dance. Alle 21 spettacolo di danza con la scuola Heart e a seguire fino a sfinimento dj set con Paolo Balestrieri in via Battisti, stand gastronomici sempre a cura della Proloco con i dolci della pasticceria Stile Libero e nei locali di via Battisti menù a tema messicano oggi e domani.