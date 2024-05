La patente? Un optional. Nel Fermano sempre più persone guidano con il documento rosa revocato. Quattro denunce il pochi giorni

FERMO - Nei guai chi guida con la patente revocata. I carabinieri della Stazione di Monte Urano hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 68enne del posto, noto per altri precedenti, per il reato di guida con patente revocata. L'uomo è stato sorpreso alla guida di un'auto di proprietà di una società, con patente revocata (già recidivo nel biennio) con provvedimento della Prefettura di Fermo.

Torre San Patrizio

A Torre San Patrizio i militari di Monte San Pietrangeli hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto, agricoltore, responsabile del reato di guida con patente revocata. L'uomo è stato controllato alla guida della sua auto con patente revocata nel biennio, e il mezzo gli è stato sequestrato ed affidato in custodia giudiziale.

Porto Sant'Elpidio

A Porto Sant'Elpidio, i carabinieri della locale stazione hanno invece deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Fermo un 55enne campano, pregiudicato, per il reato di guida con patente revocata da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione.

Amandola

Nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dal questore di Napoli, l'uomo è stato controllato alla guida di un'auto Fiat 500, con patente revocata dal 2021 dal prefetto di Napoli.

Ad Amandola i carabinieri hanno denunciato un 40enne casertano che è stato controllato alla guida di un'utilitaria di proprietà di una società di leasing, con patente di guida revocata nel biennio. Ancora a Monte Urano, deferito un 53enne fermano pregiudicato, sempre per il reato di guida con patente revocata. L'uomo è stato controllato alla guida di un'utilitaria di proprietà della sua convivente, con patente di guida revocata nel biennio. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.