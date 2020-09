Positiva al Covid una ragazzina, una classe in quarantena alla scuola media

CIVITANOVA - Un caso di positività al Covid accertato ieri nella scuola media Annibal Caro. Riguarda una ragazzina che frequenta il terzo anno e che domenica ha accusato raffreddore e febbre. Lunedì non è andata a scuola, in quanto i sintomi persistevano, tanto da indurre la famiglia a effettuare l’accertamento.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, sintomatici e contatti domestici: sono 23 i nuovi positivi nelle Marche/ La mappa interattiva del contagio

Fioccano i contagi Covid tra i banchi: chiusa una scuola dell'infanzia ed una classe delle Superiori

Ieri la risposta del tampone che ha dato esito positivo facendo scattare immediatamente il protocollo previsto in questo caso. La ragazzina è stata posta in quarantena e con lei anche i compagni di classe e i docenti – una decina - che hanno avuto a che fare con la scolaresca.



Nei prossimi giorni, con ogni probabilità lunedì, verranno effettuati i tamponi anche a loro per capire se vi sono stati altri contagiati. Naturalmente, il protocollo prevede anche il trattamento di disinfezione all’ambiente interessato dall’episodio di contagio, proprio per garantire la massima sicurezza nella struttura scolastica.

Oltre al protocollo sanitario ora scatta anche quello relativo alla didattica per garantire la continuità dell’insegnamento alla classe. Da stabilire se verranno effettuate le lezioni a distanza – con ogni probabilità si aspetterà di avere un quadro più completo della situazione; in ogni caso ai ragazzi in quarantena saranno forniti dai docenti dispense e tutto il materiale utile per non interrompere il programma scolastico avviato. Il caso di positività al Covid della ragazzina dell’Annibal Caro è il secondo registrato a Civitanova dall’inizio dell’anno scolastico: nei giorni scorsi è risultato positivo al Coronavirus uno studente del Liceo scientifico Da Vinci. Sempre in ambiente scolastico un caso di positività è stato registrato, sempre nei giorni scorsi a Cingoli, all’istituto Alberghiero Varnelli. A risultare infetto dal Covid è stato operatore del personale Ata, subito messo in isolamento, che però non aveva avuto contatti con colleghi e studenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA