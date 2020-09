Coronavirus, sintomatici e contatti domestici: sono 23 i nuovi positivi nelle Marche/ La mappa interattiva del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 23 i nuovi positivi segnalati oggi, mercoledì 30 settembre, nelle Marche. Un numero leggermente inferiore a quello di ieri (26), ma comunque legato perlopiù a soggetti sintomatici (8) e contatti domestici (5).

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1615 tamponi: 788 nel percorso nuove diagnosi e 827 nel percorso guariti. I positivi sono 23 nel percorso nuove diagnosi: 10 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici, 5 contatti in ambito domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati in contesto scolastico/universitario e 5 casi in fase di verifica.

