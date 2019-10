Civitanova, a zig zag in centro all'alba, centra tre auto in sosta e fugge: trovato e denunciato

CIVITANOVA - Al volante della sua auto gira per le strade del centro per tutta la notte, poi all’alba si schianta contro tre automobili in sosta e scappa. Identificato dagli agenti della polizia municipale qualche ora più tardi. Nei guai un civitanovese. L’uomo, di mezza età, si è messo al volante della sua Jeep e, la scorsa notte, ha cominciato a girovagare per le vie di Civitanova, zigzagando a forte velocità nella zona del centro.

Alla fine, all’alba, l’uomo alla guida della sua vettura è andato a scontrarsi con tre macchine parcheggiate in strada lungo via Mentanaa. Ma è scappato via, come se nulla fosse. A far scattare le indagini da parte degli agenti della polizia municipale ci hanno pensato i proprietari delle tre auto parcheggiate. Fondamentale la testimonianza di un anziano, che ha raccontato ai vigili di aver visto tutta la scena. È riuscito a ricordare qualche numero della targa e da qui sono cominciate le verifiche. Hanno giocato un ruolo chiave anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

