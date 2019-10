Porto Sant'Elpidio, sperona un'auto con a bordo un bimbo, poi fugge a zig zag: acciuffato

PORTO SANT'ELPIDIO - Pirata della strada scatena il panico sulla Statale al semaforo della Faleriense, provoca un incidente in cui è copinvolto anche un bimbo per poi tentare la fuga contromano, ma viene acciuffato.

Il pirata invece, un 65enne italiano, è stato portato d’urgenza all’ospedale. Visibilmente fuori di sé, sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope, ha provato a uscire e poi è risalito in auto e è ripartito sgommando per darsi alla fuga. I poliziotti l’hanno acciuffato appena in tempo. Tutto ha avuto inizio a pochi minuti alle 14 al semaforo della Faleriense: quando l'auomo alla guida del Suv ha centrato un'auto con a bordo il bimbo (per lui per fortuna solo escoriazioni), per poi zigzagare via, in contromano. Ma poi ha centrato un'auto parcheggiata ed è stato acciuffato dai poliziotti.

