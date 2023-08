Camion si ribalta sull'autostrada A14: lunghe file in direzione Nord

CIVITANOVA - Un altro Incidente sull'autostrada A14 con un camion che si ribalta. Soccorsi i due uomini a bordo del mezzo, lunghe file in direzione Nord. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le ore 16, lungo l’A14, nel Comune di Civitanova, all’altezza della zona di Fontespina.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia autostradale, un camion, che in quel momento procedeva verso Ancona, è finito su una fiancata, sul lato del passeggero. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe fatto tutto da solo, pare per un pneumatico scoppiato all’improvviso.