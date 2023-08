​Macerata, semina il panico con una mannaia minacciando poliziotti e residenti: arrestato con oltre 11mila euro in tasca

MACERATA- Paura e delirio a Macerata. Ma non è il titolo di un film. E' quanto accaduto ieri, 20 agosto, nei pressi della stazione di Macerata dove alcune della polizia sono riuscite a arrestare con grande fatica un 35enne di origini nigeriane residente in Italia con regolare permesso di soggiorno. Lo stesso, poco prima, una volta notati i poliziotti aveva iniziato a minacciare gli uomini con una mannaia cercando di scappare.

LEGGI ANCHE: Permesso di soggiorno scaduto, scatta la denuncia per una donna peruviana

Intervento e manette

Il 35enne, urlando a più riprese "vi ammazzo", ha seminato il panico anche tra i residenti sferrando fendenti all'altezza della gola degli agenti che sono riusciti a schivare i colpi. Dopo essere riusciti a bloccarlo e perquisirlo, l'uomo è stato trovato in possesso di oltre 11mila euro tra banconote italiane e nigeriane e di un'altra mannaia. L'uomo è stato arrestato per i reati di tentato omicidio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per il porto di strumento atti ad offendere.