Permesso di soggiorno scaduto, scatta la denuncia per una donna peruviana

ANCONA - Domenica, intorno alle ore 11 gli operatori della Questura sono intervenuti in un'abitazione nei pressi del centro storico a seguito della segnalazione di una lite in corso.

Giunti sul posto gli operatori identificavano le persone presenti nell'appartamento, di cui due donne, di origini peruviane di circa 30 e 60 anni ed un uomo, di origini egiziane, di 26. Dopo aver riferito quanto occorso agli operatori di Polizia in riferimento alla lite questi procedevano con gli accertamenti del caso, verificando che a carico della giovane donna c'era un "rintraccio per notifica" emesso dalla Questura di Ancona. Invece a carico dell'altra donna era segnalato il rifiuto del permesso di soggiorno, scaduto da oltre un anno. La donna non aveva mai presentato richiesta di rinnovo dello stesso, giustificandosi del fatto che fosse un periodo feriale.

Per questi motivi, la donna veniva accompagnata presso gli uffici di via Gervasoni e denunciata in stato di libertà.