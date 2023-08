ANCONA Si ostinava a dire che non era ubriaco, anche se farfugliava e a malapena riusciva a stare in piedi. Quando ha capito che i poliziotti, oltre a multarlo, gli avrebbero ritirato la patente, ha perso la testa. Si è messo a gridare e ad insultare gli agenti. Non si dava pace. Poi, il brivido della minaccia: «Se non me la ridate vi ammazzo».



La tensione



Non è stato facile per il personale della Squadra Volante riportare alla calma il quarantenne originario del Camerun, che nella notte tra venerdì e sabato ha dato in escandescenze durante un controllo di routine per la sicurezza stradale e il monitoraggio del quartiere del Piano. Erano circa le 3 quando i poliziotti della questura dorica in piazza Ugo Bassi hanno fermato lo straniero alla guida della propria auto, dopo aver notato la sua andatura incerta. Subito hanno capito che aveva bevuto perché aveva gli occhi lucidi e un tono di voce immotivatamente alto. I sospetti sono stati confermati dall’etilometro, che ha dato esito positivo. A quel punto, è scattata la multa per guida in stato d’ebbrezza. Il 40enne lì per lì sembrava aver accettato il suo destino. Ma quando ha capito che il provvedimento successivo sarebbe stato il ritiro della patente, ha perso il controllo. «Non potete farlo, ridatemela o vi ammazzo» è stato il tenore delle minacce rivolte ai poliziotti, accompagnate da grida e insulti di vario genere. E così, oltre alla sanzione, il camerunense ha rimediato anche una denuncia penale per minacce a pubblico ufficiale.