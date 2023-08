Prevenzione e sicurezza, movida sotto controllo nell'ascolano: numeri importanti messi a segno dalla Polizia

ASCOLI- Movida sotto controllo in tutte le zone dell'ascolano. Tra il 16 e il 20 agosto la Polizia ha controllato 476 veicoli e 1251 persone in tutta la provincia con annesse sanzioni dove si sono ravvisate irregolarità.

Il dettaglio

Sono stati effettuati dal San Benedetto del Tronto 34 posti di controllo, 271 veicoli, identificate 691 persone ed elevate 2 sanzioni al Codice della Strada. Due persone sono state denunciate: una, di origine straniera, per i reati di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, mentre l’altra per ricettazione. Ad Ascoli effettuati 17 posti di controllo e identificate 373 persone, mentre i veicoli controllati sono stati 144 con otto irregolarità riscontrate. La sezione di Polizia stradale di Ascoli Piceno ha effettuato 15 posti di controllo, 26 soccorsi stradali ed ha identificato 73 persone. Sono stati 61 veicoli controllati e sono state ritirate 2 patenti con 29 multe. La Polizia Postale, infine, ha ricevuto due denunce per truffa.