Si cala dall'elicottero per soccorrere un naufrago in mare, ma è solo un'esercitazione della Guardia costiera

CIVITANOVA - Soccorso un naufrago in mare, ma è solo un'esercitazione. Si è tenuta nelle acque davanti al lungomare sud di Civitanova Marche, una complessa esercitazione di soccorso in mare coordinata dal comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, tenente di vascello Ylenia Ritucci, alla quale hanno preso parte mezzi navali della Guardia Costiera di Civitanova Marche e un elicottero AW139 Nemo12 della Base aerea della Guardia Costiera di Pescara.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Trovato morto nel lago di Polverina

L’attività ha mostrato come - in condizioni reali – la Guardia Costiera effettua un soccorso a un naufrago in mare: l’elicottero Nemo della Guardia Costiera di Pescara, con un proprio aero soccorritore specializzato in grado di intervenire anche in presenza di condizioni meteo marine estreme, ha dapprima recuperato con il verricello il naufrago, trasferendolo successivamente sull’unità navale della Guardia Costiera impiegata anch'essa nell'esercitazione.

La macchina dei soccorsi

A dare ulteriore risalto alla complessa operazione, che ha testato la macchina dei soccorsi alle porte della stagione estiva, è stata la cornice di pubblico che ha visto un elevato numero di spettatori presenti per l’evento “International Motor Days”. «L'esercitazione ha voluto rappresentare un invito alla consapevolezza e alla responsabilità, nel segno della prevenzione e della sicurezza in mare, in previsione di un periodo estivo in cui è atteso un eccezionale afflusso di presenze lungo le coste e in mare, nonché a bordo di unità da diporto - fanno sapere dalla Guardia Costiera di Civitanova - . Gli ottimi risultati dell’operazione hanno confermato la prontezza ed efficienza del personale della Guardia Costiera. Come di consueto anche quest’anno la Guardia Costiera è impegnata nell’operazione Mare sicuro per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludico – ricreative e commerciali a tutela di bagnanti e diportisti». La Guardia Costiera ricorda che tutte le comunicazioni per segnalare ogni tipo di emergenza in mare possono essere effettuate tramite il numero blu 1530, gratuito ed attivo su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, che permette di contattare la Capitaneria di porto più vicina, per un intervento immediato.