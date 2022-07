Trovato morto nel lago di Polverina, un parente nota l'auto e dà l'allarme

CAMERINO - Dramma questa mattina al lago di Polverina. Un anziano di 81 anni è stato trovato morto riverso nel lago. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo. Sono intervenuti gli operatori sanitari dell'emergenza 118, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Camerino che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l'accaduto. A dare l'allarme un familiare dell'uomo che ha notato l'auto dell'anziano parcheggiata nei pressi del lago.