Sbanda, colpisce altre auto in sosta e si ribalta: conducente all'ospedale

CIVITANOVA - Perde il controllo dell'auto, colpisce altri mezzi in sosta e si ribalta in mezzo alla strada: uomo di 68 anni all'ospedale.L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo nella zona industriale di Civitanova, quando l'uomo, per un malore o altre cause ancora al vaglio della Polizia locale, ha perso il controllo della Peugeot 207 che stava guidando. L'auto ha invaso la corsia opposta colpendo altre due vetture in sosta ed ha finito per ribaltarsi in mezzo alla strada. L'uomo al volante, comunque cosciente, è stato portato in ospedale.