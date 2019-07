Cade mentre passeggia a riva e beve acqua E' grave un'anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Cade mentre passeggia a riva, beve acqua e perde i sensi. Anziana soccorsa dai bagnini, di cui uno fuori servizio, a Civitanova Marche. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 18 all’altezza di uno stabilimento balneare del lungomare nord. La signora, di origine albanese, stava passeggiando sulla battigia quando è improvvisamente caduta in avanti bevendo acqua. Sul posto anche 118 e Capitaneria. E’ stata portata in ospedale in gravi condizioni.